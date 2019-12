Tiro a volo | Mauro De Filippis si aggiudica il “Golden Target 2019”

oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Al termine di una stagione molto positiva “l’oro più bello”. L’Italia delinfatti può mettere un altro, l’ennesimo, riconoscimento di prestigio nella sua bacheca:Deinfatti è stato insignito a Monaco di Baviera, nel corso della due giorni di ritrovo della ISSF, del Golden2019, essendo al primo posto del ranking del trap maschile. Una soddisfazione straordinaria per il pugliese, che vive a Crevalcore con la compagna di vita e di Nazionale Jessica Rossi, il quale ha voluto commentare così il premio: “Sono solo un atleta che ama questo sport, che è caduto tante volte, ma che non ha mai perso il sorriso e la voglia di migliorarsi. Mi piacerebbe essere un esempio, come uomo e come atleta, per le future generazioni di tiratori: cercherò di allenarli e seguirli insegnando loro i corretti valori dello sport. Jessica è il ...

