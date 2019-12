Sassuolo Cagliari 2-0 LIVE | FINE PRIMO TEMPO

calcionews24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Al Mapei Stadium, la 15ª giornata di Serie A 2019/20 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Antonio Parrotto, inviato a Reggio Emilia) – Al Mapei Stadium,si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiMOVIOLA 7′ Gol di Berardi – Ripartenza micidiale di Djuricic che serve Berardi, il quale entra in area e con il destro supera Rafael (decisiva una deviazione di Pisacane). 15′ Conclusione di Locatelli – Il numero 73 prende la mira dal limite dell’area ma apre troppo il piatto e calcia a lato, sprecando una buona chance. 20′ Occasione Simeone – Il Cholito va in campo aperto, si accentra e calcia a giro ma non inquadra lo specchio. 30′ Chance per Djuricic – Caputo serve il serbo ...

_schiaffino__ : Finita la favola Cagliari, possiamo ricominciare con la favola Sassuolo amisci - futebolepico1 : SERIE A intervalo nos jogos Torino 1-0 Fiorentina 22' [1-0] Simone Zaza SPAL 0-0 Brescia Sassuolo 2-0 Cagliari… - LaVozdelCalcio : DESCANSO | Sassuolo 0-0 Cagliari -