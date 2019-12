LIVE Cremona-Virtus Bologna 11-10 | Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA | Cremona avanti a

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-10 schiacciata di Happ che infiamma il Palaradi. 11-10 taglio di Palmi, primi due punti della partita per il 25enne italiano. 9-10 Gamble da sotto, nuovo vantaggio ospite. 9-8 Gran giocata di Pippo Ricci che va a rimbalzo e si appoggia al vetro. 9-6 Terzo canestro di fila di Saunders. 7-6 Dentro il libero. 6-6 Due punti per Saunders che subisce fallo e andrà in lunetta per il libero aggiuntivo. 4-6 Saunders alza la parabola, accorcia Vanoli. 2-6 taglio di Gamble che appoggia a canestro su assist di Markovic. Parziale di 0-6 per la. 2-4 Markovic da sotto. 2-2 contropiedefinalizzato da Weems. 2-0 Primi due punti di Stojanovic, peluche in campo per l’iniziativa natalizia di, saranno distribuiti ai bambini nei reparti pediatrici degli ospedali. SI COMINCIA! Palla a due al Palaradi. Primo possesso17.58 ...

