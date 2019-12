Kirk Douglas compie 103 anni | è il premio Oscar più longevo al mondo

notizie

(Di domenica 8 dicembre 2019)spegnerà 103 candeline il 9 dicembre 2019 guadagnandosi il titolo di piùmaschile vivente ad oggi. Il divo d Hollywood, però, ha supplicato il figlio michael di non organizzare nessuna festa di compleanno. Accanto a sua moglie (con la quale ha festeggiato 65di matrimonio), la centenariae,preferisce festeggiare con una semplice cena di famiglia. In un’intervista, infatti, il figlio primogenito di Spartacus, che ad oggi ha 75, ha confessato: “Mio padre mi ha supplicato di non organizzare una festa per i 103. Mi ha detto di programmare una cena e di portare i bambini”.oggi: curiosità Issur Danielovitch è il vero nome del divo di Hollywoodche ad oggi103e rimane il piùmaschile ancora in vita. Nato ad Amsterdam, ha deciso di cambiare nome non appena ...

