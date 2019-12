Il video della discordia va visto tutto | il Napoli aveva fatto un rientro di 80 metri

ilnapolista

(Di domenica 8 dicembre 2019) Quella scena, all’80esimo di Udinese-, ha colpito tutti. Sta facendo il giro dei social. E potrà essere da pungolo per i calciatori che stanno ricevendo attacchi dai tifosi e non solo. Però quelva. E va tenuto conto che si era all’80esimo. Ilha appena terminato un’azione d’attacco e c’è stata una rapida e pericolosa ripartenza dell’Udinese. Gli azzurri si sono inizialmente trovati due contro tre. La squadra sta rapidamente rientrando, in avanti sono rimasti solamente Llorente e Callejon. Sarebbe stato più preoccupante l’atteggiamento contrario, ossia il mancato ripiegamento. Invece quello c’è stato. È certamente una scena che colpisce, ma undi ottanta– dopo ottanta minuti di gioco – può comportare due secondi di pausa. Tenuto conto che al momento in cui il, con Mario ...

juventusfc : 25' | ??| GOOOOOOOOL! SPLENDIDA azione della Juve, conclusa dal cross rasoterra di #Bentancur da destra e dal tocco… - Quirinale : #Milano, il Presidente #Mattarella alla inaugurazione della stagione d’opera e balletto del Teatro alla #Scala - Mov5Stelle : Dimostrata in diretta tv tutta l'incompetenza della Lega sulla riforma del Mes. L'unica forza politica che sta aff… -