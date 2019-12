Il sindaco di Betlemme con la delegazione sannita ad Assisi

anteprima24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Alla presenza deldiAnton Salman e del Parroco di Gerusalemme Frate Ibrahim Faltas, con l’accensione degli ecoalberi e del presepe in Piazza Inferiore di, si è concluso il viaggio del Treno Storico Benevento – Pietrelcina –, dalla terra natale di San Pio, in occasione dell’800° anniversario del pellegrinaggio di pace di San Francesco in Terra Santa e del 30° anniversario del gemellaggio tra le Città died. Lacon il Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, e deldi Pietrelcina, Domenico Masone, ed il rappresentante della Regione Campania, Costantino Boffa, insieme aldi, Stefania Proietti, hanno voluto lanciare un rinnovato messaggio di pace al mondo con il rappresentante civile e religioso delle comunità die ...

