Borse tra il battesimo di Lagarde | la riunione della Fed e le elezioni inglesi

(Di domenica 8 dicembre 2019) In agenda le riunioni delle banche centrali e le votazioni nel Regno Unito. Conte al Consiglio europeo. Dazi in scadenza. Tra i dati macro la fiducia tedesca Zew e la produzione industriale italiana

