Volley femminile | Joanna Wolosz | “Sono orgogliosa di tutta la squadra perché queste

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) L’Imoco Conegliano ha conquistato la finale del Mondiale per club di pallavolo: le venete hanno sconfitto le turche del VakifBank al quinto set, chiuso sul 23-21. A fine partita il coach della formazione italiana, Daniele Santarelli, e la capitana,, hanno parlato alla pagina Facebook della. Daniele Santarelli, allenatore di Conegliano, descrive in questo modo il match: “Giocare una semifinale così vuol dire che ci siamo meritati qualcosa di importante, io credo che sia stato un match bellissimo, ora dobbiamo recuperare, visto le poche energie che sono rimaste. Domani non sarà semplice contro nessuna delle due possibili avversarie“., capitana della formazione ha commentato così la vittoria al quinto set: “Questa è stata la partita più difficile di questa stagione, sonodila...

zazoomnews : LIVE Novara-Eczacibasi Istanbul 1-1 Semifinale Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: che cuore le ragazze… - zazoomnews : LIVE Novara-Eczacibasi Istanbul 0-1 Semifinale Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: le piemontesi partono… - zazoomblog : LIVE Novara-Eczacibasi Istanbul 0-1 Semifinale Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: le piemontesi partono… -