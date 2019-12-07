Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 13:30 (Di sabato 7 dicembre 2019) Viabilità 7 DICEMBRE 2019 ORE 13:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’APPIA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E CASILINA; TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SULLA SALARIA PERMANGONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SI RALLENTA INOLTRE SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE NEI DUE SENSI E, PROSEGUENDO, TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E VIALE KANT; TRAFFICO INTENSO SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SULLA CASILINA FORTI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI S. CESAREO E, PROSEGUENDO, TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI; PER CHI VIAGGIA POI ...
romadailynews
romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 13:30: VIABILITÀ 7 DICEMBRE 2019 ORE 13:20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 13:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 12:30: VIABILITÀ 7 DICEMBRE 2019 ORE 12:20… -
Altre notizie : Viabilità Roma ...
Autostrade: Aspi rafforza presidi e assistenza in vista sciopero personale Affaritaliani.it
Dalla Rete Google NewsAutostrade: Aspi rafforza presidi e assistenza in vista sciopero personale - Affaritaliani.it
Autostrade: Aspi rafforza presidi e assistenza in vista sciopero personale Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 12 : 30: Viabilità 7 DICEMBRE 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO REGOLAERE SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE. SI SEGNALANO INVECE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE SULLA VIA FLAMINIA TRA CASTELNUOVO DI PORTO E MORLUPO IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 11 : 30: Viabilità 7 DICEMBRE 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER TUSCOLANA E ARDEATINA; SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO IN TRATTI SALTUARI TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 10 : 30: Viabilità 7 DICEMBRE 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LE USCITE PER TUSCOLANA E ARDEATINA; CODE, SEMPRE PER UN INCIDENTE, MA QUESTA VOLTA SULLA CASSIA TRA SETTEVENE E VIGNE NUOVE IN DIREZIONE MONTEROSI. SULLA CASSIA, MA PIU’ AVANTI, RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 09 : 30: Viabilità 7 DICEMBRE 2019 ORE 09:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE. SI SEGNALANO TUTTAVIA LEGGERI RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1; LEGGERI RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 08 : 30: Viabilità 7 DICEMBRE 2019 ORE 08:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE. SI SEGNALANO TUTTAVIA LEGGERI RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1; PASSIAMO AGLI EVENTI DEL TERRITORIO CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, OGGI, 7 DICEMBRE, AD ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 07 : 30: Viabilità 7 DICEMBRE 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE AL MOMENTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE. PASSIAMO AGLI EVENTI DEL TERRITORIO CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, OGGI, 7 DICEMBRE, AD ALBANO, SARANNO ISTITUITE PROVVISORIE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE ...
Zazoom Tv - Live Video Breaking NewsSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Viabilità Roma