UdineseNapoli Fiducia ad Ancelotti Ripartire dal secondo per salvare Coppe e Campionato

optimaitalia

(Di sabato 7 dicembre 2019) Il Napoli non batte l’Udinese. La sua posizione inresta pessima , ma neltempo la reazione della squadra suggerisce di darad. Dopo lo svantaggio al termine della prima frazione molti paventavano che la squadra potesse “licenziare” l’allenatore. La situazione resta gravissima ma forse si intuisce uno spiraglio di luce nel tunnel oscuro che ha inghiottito il Napoli di. Una frana terrificante se si considera il valore dei singoli e dell’intero collettivo. Tutti sono , in parte, responsabili di questa catastrofe: il mercato positivo ma incompleto, qualche dichiarazione fuori dalla righe del Presidente Aurelio De Laurentiis, qualche errore gestionale di, le lacune dei calciatori, gli errori arbitrali, le tensioni ambientali. Tutti contro tutti e contro tutto. Un naufragio nel quale non sembrava esserci nessun appiglio alla ...

MarteSportLive : Partito il post gara, dirette telefoniche 081-636363 per lo speciale su #UdineseNapoli... Che pareggio è? Resta l'… - zinga93 : Ultima vittoria in serie A del Napoli: 19 Ottobre. Però nel 2° tempo contro l’Udinese, c’è stata la “reazione”. FID… - zinga93 : -7 dal 6° posto, ma nel 2° tempo contro l’Udinese c’è stata la “reazione”. Quindi tutto apposto. FIDUCIA IN RE CARL… -