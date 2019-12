Tumori | “Con la Car-T contro il linfoma la metà dei pazienti vive dopo i 3 anni”

meteoweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019) La Car-t fornisce risultati positivi nella lottail, lo rivela la società biofarmaceutica californiana, dal 2017 parte del gruppo Gilead, che al 61esimo Congresso dell’American Society of Hematology (Ash), in corso a Orlando in Florida, ha presentato nuovi dati relativi all’efficacia e alla gestione della sicurezza di axicabtagene ciloleucel. Quasi la(47%) deicona grandi cellule B recidivante/refrattario trattati con axicabtagene ciloleucel, la terapia Car-T ‘targata’ Kite, è vivo a 3 anni dall’infusione. “A un follow-up minimo di oltre 3 anniuna singola infusione di axicabtagene ciloleucel (follow-up mediano 39,1 mesi) – riferisce Kite – circa la(47 su 101, 47%) deicona grandi cellule B recidivante/refrattario arruolati nelle coorti di fase II dello studio ...

