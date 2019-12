eurogamer

(Di sabato 7 dicembre 2019) Moltissimi utentihanno chiesto a gran voce un'eventualedicon. In particolare la richiesta nasce da un sondaggio della stessa, datato novembre 2017, ma anche da altri diversi post sul portale ufficiale, nel quale gli utenti fanno sapere come la presenza della celebre app di streaming musicale potrebbe essere un grande beneficio tanto perquanto perstessa.Ebbene, come possiamo vedere, di recente lo staff diha risposto alla questione con la sua visione dei fatti: "Lavoriamo costantemente al miglioramento dell'esperienza disulle diverse piattaforme, ma non abbiamo alcuna ulteriore informazione da condividere al momento. È inoltre opportuno sottolineare che generalmente non annunciamo integrazioni con terze parti in anticipo. Grazie per continuare a condividere le vostre idee".Di fatto, ...

Multiplayerit : Nintendo Switch, la classifica eShop nella settimana 49 del 2019 - FPPodcast : Nintendo Switch, problemi con gli ordini del Black Friday: i clienti hanno ricevuto profilattici - Wired - Eurogamer_it : Nintendo Switch, se vi fosse una collaborazione con Spotify? #Switch -