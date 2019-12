Mario Giordano | insulti di Gad Lerner al conduttore di Fuori dal Coro | Una

liberoquotidiano

(Di sabato 7 dicembre 2019) Vent'anni fa Gadlanciò. E Gad lo ricorda in un pezzo sul Venerdì di Repubblica in cui, con tutta la sua inconfondibile spocchia, sostanzialmente chiede scusa agli italiani per averlo fatto. "Sono passati vent'anni. Il direttore, a Raidue, era un tale Carlo Freccero. Per il mio

matteosalvinimi : Mario Giordano chiarissimo sul MES, da ascoltare. #stopMES ?? LIVE ?? - fanpage : Virginia Raggi contro Mario Giordano: 'Una vergogna ospitare in tv un Casamonica' - fattoquotidiano : IL MEMBRO DEL CLAN OSPITE IN TV @virginiaraggi e @NicolaMorra63 contro Mediaset -