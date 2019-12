LIVE – Atalanta-Verona 1-1

newsmondo

(Di sabato 7 dicembre 2019) Serie A, i risultati di sabato 7 dicembre 2019. Alle 15 in campo: Gasperini contro l’allievo Ivan Juric. ROMA – Dopo l’anticipo del venerdì tra Inter e Roma, la Serie A ritorna protagonista sabato 7 dicembre 2019 con tre partite. La giornata è inaugurata dalla sfida tra. Serie A, il resoconto delle sfide di sabato 7 dicembre 2019-Hellas1-1 Marcatori: 23′ Di Carmine (V), 44′ Malinovskyi (A)(3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Pasalic, Freuler, Castagne; Gomez A.; Ilicic (28′ Malinovskyi), Muriel. All. Gasperini Hellas(3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Bocchetti; Faraoni, Miguel Veloso, Amrabat, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric Arbitro: Sig. Paolo Valeri di Roma 2 Note: Ammoniti: Hateboer (A); Miguel Veloso, ...

