I volti noti alla prima della Scala di Milano

ilgiornale

(Di sabato 7 dicembre 2019) Fonte foto: Fotogramma/LaPresseIdel Teatrodi1Sezione: Spettacoli Tag: TeatroFrancesca Galici Parterre de roidel Teatrodiper assistereTosca del Maestro Riccardo Chailly. Oltre al presidenteRepubblica Sergio Mattarella, presenti numerosi ministir epoltica e dello spettacolo. Tanti iaccorsidel Teatrodiper assistereTosca di Riccardo Chailly. Sergio Mattarella dal palco reale ha ricevuto oltre quattro minuti di applausi ma oltre a lui erano presenti anche la senatrice Liliana Segre, Mario Monti, Dario Franceschini e tantissimi altri esponentiripolitica. Tra gli invitati anche Patti Smith ...

miao_free : @Browin93 @machepalleee ?? ?? Come se Emma non abbia fatto collab, con volti parecchio noti tra l'altro, Rovazzi, i 3… - GiovanniG1950 : RT @francescagraz1: Italia Viva debutta in Umbria,ad Assisi.Una nutrita platea composta da volti noti della politica regionale e nazionale,… - RobertoSignore7 : RT @francescagraz1: Italia Viva debutta in Umbria,ad Assisi.Una nutrita platea composta da volti noti della politica regionale e nazionale,… -