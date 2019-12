Bologna | appende ad un albero la moglie e la massacra di botte

thesocialpost

(Di sabato 7 dicembre 2019) Una storia terribile e che lascia con il fiato corto per lo shock quella che arriva da. Un uomo di origine marocchina di 61 anni ha appeso ad unla, dalla quale si era separato e l’hata di. La donna ora sta bene e, dopo mesi vissuti nella paura, ha trovato il coraggio di denunciare. Il dramma si è consumato a Vergato, centro sito nelle montagne bolognesi, ora l’uomo si trova in carcere. Usa lacome un sacco da boxe Una storia che parte come tante, una coppia sposata con figli, un matrimonio che non funziona più e la separazione in casa. Fin qui una vicenda che appare triste per la fine di un matrimonio, eppure non finisce qui. Lo scorso marzo scatta qualcosa nella mente dell’uomo, porta l’ex, una donna di 42 anni, nel bosco, l’ad unper il collo e comincia a picchiarla. Ladifino a lasciarla ...

