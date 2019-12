Amici 19 | una cantante si potrà esibire a Tu Si Que Vales | ecco chi è

trendit

(Di sabato 7 dicembre 2019) La puntata di19 di sabato 7 dicembre 2019 ha regalato una soddisfazione a Nyv: laha vinto la sfida con Gaia e Jacopo e si è aggiudicata la possibilità di esibirsi nella finale di Tu Si Que. Andiamo con ordine: la puntata si è aperta con la sfida tra Valentin e Valentina. Il confronto di latino americano, giudicato dall’esperto Federico Leli, viene vinto dal ragazzo che rimane nella scuola. Successivamente si apre la sfida per conquistare una esibizione nella finale di Tu Si Quedi sabato 14 dicembre. Klaus Bonoldi, Paolo Giordano e Don Joe scelgono Nyv. C’è posto anche per un ballerino, ma la sfida non viene mandata in onda. Nella sfida a squadre Valentin batte Talisa, Jacopo ha la meglio contro Michelangelo, il terzetto Skioffi, Martina e Jacopo supera quello formato da Devil Angelo, Giulia e Martina e Javier sconfigge Giuseppe. ...

