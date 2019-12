Sei proprio un terrone | fai schifo | maestra d' asilo nido sospesa per

huffingtonpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019) “Seiun”, “guardati, fai” e, ancora, “piangi che così ti passa”. Queste alcune delle frasi che ladidi Coquio Trevisago (Varese),dalla professione per maltrattamenti, ha rivolto ai piccoli affidati dai genitori. La, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbe maltrattato i bambini a partire dal 2017, in venti occasioni.

