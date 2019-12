today

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Di Maio disse che "in alcuni casi" la riforma avrebbe portato un tasso di sostituzione di 1 a 3. Nonostante non sia andata...

Today_it : Pensioni, promesse vs realtà: un bilancio di Quota 100 - decifris : RT @elisaserafini: Alle 16 in diretta su La7 (anche in streaming). Su #pensioni e #lavoro i giovani hanno bisogno di certezze, non di bugie… - elisaserafini : Alle 16 in diretta su La7 (anche in streaming). Su #pensioni e #lavoro i giovani hanno bisogno di certezze, non di bugie e false promesse. -