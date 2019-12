Matteo Salvini contro la Nutella | «Non la mangio più | usa nocciole turche»

urbanpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Lontani ma neanche troppo i tempi in cuisi immortalava sui social in procinto di addentare una fetta di pane e: cosa è cambiato da allora? Lo ha spiegato in occasione di un comizio a Ravenna ieri, giovedì 5 dicembre 2019, su assist di una battuta giunta dal pubblico presente. «No signora, – replica il leader della Lega durante l’intervento rivolgendosi ad una componente della platea – non ho freddo… sto bene. Poipane e salame e due sardine e sto ancora meglio…». Ma al suggerimento «E la» levatosi dal pubblico,stupisce.la: «Usa, preferisco aiutare gli agricoltori italiani» «La? – sottolineascagliandosila famosa crema spalmabile a marchio Ferrero – Ma lo sa signora che ho cambiato?». E motiva così le proprie scelte: «Perché ho scoperto – spiega ...

