Lazio-Juventus streaming e probabili formazioni | dove vederla

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Lasfida in trasferta lanell’anticipo del sabato sera della 15ª giornata di Serie A:vedere la gara inSuperata in classifica dall’Inter di Antonio Conte, ladi Maurizio Sarri è chiamata nell’anticipo serale del sabato della 15ª giornata di Serie A alla difficile trasferta di Roma contro ladi Simone Inzaghi. I bianconeri sono secondi con 36 punti, mentre i biancocelesti occupano il 3° posto a quota 30.: la partita si giocherà sabato 7 dicembre 2019 alle ore 20.45 nello scenario dello Stadio Olimpico di Roma.sarà trasmessa in esclusiva in direttada DAZN: Segui livesolo su DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in direttasul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso ...

romeoagresti : #Juventus: #Ramsey salta la trasferta contro la #Lazio a causa di un sovraccarico ai flessori della coscia sinistra… - SkySport : ? #UltimOra #Juventus ? #Ramsey non ci sarà contro la #Lazio ?? Sovraccarico ai flessori della coscia sinistra… - juventusfc : Tattica oggi al #JTC, a meno 2??dalla Lazio -