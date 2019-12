La pupa e il secchione 2020 | in anteprima il provino di un secchione “canterino”

trendit

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Lae ile viceversa: dopo le pupe tocca ai secchioni mostrarsi nei promo che Italia 1 trasmetterà da domenica 8 dicembre. Il protagonista del video, che vi proponiamo in, è Marco Capaccioli. In questo caso ildà dimostrazione di saper cantare, intonando la sigla del famoso cartone animato Occhi di gatto, originariamente cantata da Cristina D’Avena. Chi è Marco Capaccioli, papabile protagonista della terza edizione del reality di Italia 1? Per dare una risposta precisa ci viene in aiuto un articolo del 2018 pubblicato da ilreporter.it. Marco è un trentatreenne fiorentino che ha in carriera ha vinto sei titoli di campione italiano di dama italiana e uno di dama internazionale. Nel 2016 è stato insignito dalla Regione Toscana del più alto riconoscimento sportivo regionale, il Pegaso per lo sport. Le capacità ludiche di Marco non si ...

Sara_1083 : RT @nerorimmel: Vi voglio indignate anche per la nuova edizione de La Pupa e il Secchione, sennò de che stamo a parla - nerorimmel : Vi voglio indignate anche per la nuova edizione de La Pupa e il Secchione, sennò de che stamo a parla - fabiofabbretti : #LaPupaeilSecchione e Viceversa: promo in anteprima dei Secchioni -