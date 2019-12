La mamma va a trovare il suo bambino che non c’è più al cimitero ma chi trova è da brividi

baritalianews

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Una storia bellissima per chi vuole credere che la vita dopo la morte non finisce. Una storia da leggere tutta d’un fiato che dà speranza e un po’ di sollievo. Questa vicenda è accaduta a Waterlooville, una città inglese situata nella contea di Hampshire. Undi 4 anni, Jack è morto dopo aver combattuto contro il cancro. La, Marie Robinson, distrutta dal dolore, si recava ogni giorno sulla tomba del suo piccolo eva così quel poco di sollievo che definirlo tale è anche esagerato. Un giorno, più disperata che mai, durante il tragitto da casa al, ha chiesto al suodi darle un segnale della sua presenza. E poi è stata lastessa che ha voluto raccontare su facebook cosa è accaduto: “Seduta accanto alla tomba, c’era un pettirosso che cercava di attirare la mia attenzione. Si è appoggiato sul mio piede, poi sulla lapide, sulla mia ...

