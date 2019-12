Chi è la campionessa 14enne Benedetta Pilato | media del 9 e stesso allenatore della

huffingtonpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Nata a Taranto il 18 gennaio 2005, la neo-, sin da giovanissima, affianca ai suoi studi la grande passione per il nuoto. A Taranto frequenta il liceo scientifico Maria Pia, terminando il primo anno con ladel nove.brucia in breve tempo le tappe. Si tessera per Fimco Sport e si specializza nella rana (50 e 100 metri), allenata da Vito D’Onghia e da Max Di Vito, storico primodi Federica Pellegrini che ha scelto di trasferirsi in Puglia per seguirla da vicino negli allenamenti degli ultimi anni. All’età di quattordici anni e sei mesi, è diventata l’atleta azzurra più giovane a debuttare in un campionato mondiale, battendo il record di Federica Pellegrini, che aveva 14 anni e 11 mesi quando debuttò in staffetta nel 2003. Il primo dicembre 2018, a soli tredici anni, ha conquistato con ...

