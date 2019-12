Vittoria Puccini | “Ecco perché è finita con Alessandro Preziosi”

cronacasocial

(Di giovedì 5 dicembre 2019)è tornata a parlare di una delle relazioni più importanti della sua vita, quella con il collegaPreziosi, dal quale ha avuto la figlia Elena. I due si sono conosciuti e innamorati sul set di Elisa di Rivombrosa, una delle fiction Mediaset più belle, e hanno fatto sognare milioni di persone con la loro storia. Una storia che si è poi interrotta bruscamente qualche anno dopo mahanno cercato di mantenere un buon rapporto per il bene della figlia in comune. Che, nonostante la separazione dei genitori, sta crescendo serena e spensierata. In un’intervista al settimanale F laha svelato il motivo per il quale non ha funzionato la liaison con Preziosi. LEGGI ANCHE: Walter Nudo: “Ho avuto due ictus e un’operazione al cuore”. «Per questa separazione ho sofferto molto. E poi avevo paura delle conseguenze su nostra ...

