anteprima24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– E’ già vigilia di campionato per Benevento e. Sanniti e siciliani saranno in campo domani sera per l’anticipo del campionato di Serie B. Il tecnico Francescoha scelto gli uomini per la trasferta in Campania, decidendo di puntare su 24 calciatori. Tra questi figura anche l’esterno offensivo. L’ex Parma era il grande dubbio, dopo essere stato costretto ad abbandonare il campo alla fine del primo tempo contro il Chievo. Nell’elenco figura anche Felice Evacuo, tornato in campo e al gol e atteso dal ritorno al “Ciro Vigorito“. Non convocato, invece, Jakimovski. Il macedone sarà assente al pari di Joao Silva, Scaglia, Aloi, Golfo e N’Zola. Questi, nello specifico, i giocatori: Portieri: Dini, Carnesecchi, Stancampiano Difensori: Pagliauro, Scognamillo, Minelli, Cauz, ...

anteprima24 : ** #Trapani, i #Convocati di #Baldini: la decisione su #Biabiany ** - trapani24h : Cittanovese, i convocati di Ferraro per la trasferta di Marsala - trapani24h : Trapani Calcio, le parole del DS Nember ei convocati: tre assenti -