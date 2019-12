Salvini attacca Conte e invoca le urne | “Spero si voti in primavera”

notizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Matteo, ospite ai microfoni di Skytg24,il premier Giuseppee auspica un ritorno allein tempi rapidi. “– ha detto – ha un’ossessione personale per me. È nervoso, evidentemente preoccupato, deve dare spiegazioni sugli Stati Uniti, sulla Cina, sul curriculum, sul concorso universitario, su Ilva, su Alitalia. Un presidente del Consiglio in fuga non serve all’Italia“. Poi, il commento sulle elezioni: “Spero siil prima possibile ha detto il leghista -, spero in primavera: ogni giorno è un litigio e siamo sempre meno credibili a livello internazionale”.: “Premier in fuga” Non si placano le discussioni all’interno del mondo della politica: un nuovo scontro è alle porte. MatteoGiuseppedurante un’intervista, ritenendo che “un ...

matteosalvinimi : Ennesima bugia di Conte, da Bruxelles continuano a dire 'pacchetto chiuso' e Conte dice invece che è aperto. - matteosalvinimi : ??Il 'professore' è dirigente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, pagato anche - guarda un po' - da chi vota Le… - Fontana3Lorenzo : Da Bruxelles continuano a dire che il “pacchetto è chiuso”, invece Conte l’altro giorno in parlamento ha detto il c… -