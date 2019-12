Parma Frosinone 1-0 LIVE | gran gol di Siligardi

calcionews24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Allo Stadio Tardini, il quarto turno della Coppa Italia 2019/20 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronaca(Antonio Parrotto, inviato a) – Allo Stadio Ennio Tardini,si affrontano nel match valido per il quarto turno della Coppa Italia 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi10′ Tiro di Pezzella – Prima conclusione nello specchio ad opera di Pezzella: Iacobucci blocca senza patemi. 19′ Punizione di Vitale – Ci prova ilcon una punizione dalla lunga distanza di Vitale, palla alta. 20′gol di– Vantaggio delcon: l’attaccante riceve al limite, si accentra e calcia, mandando il pallone all’incrocio. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE1-0: risultato e tabellino MARCATORI: ...

