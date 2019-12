Nuove tecnologie | spettroscopia ad alta risoluzione grazie a un laser caotico

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Esce dai laboratori fiorentini una tecnica innovativa diche permette di ottenere misure adcon strumenti semplici e a basso costo. La nuova tecnologia, basata sull’utilizzo dicaotici, è stata sviluppata dai ricercatori dell’Università di Firenze, del Laboratorio Europeo di Spetroscopia Non lineare (LENS) e dell’Istituto di Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM), che hanno documentato il risultato sull’ultimo numero della rivista scientifica Nature Photonics (“Spectral super-resolution spectroscopy using a random”, DOI: 10.1038/s41566-019-0558-4). Il team guidato da Diederik S. Wiersma, docente di Fisica della materia dell’Ateneo fiorentino e direttore dell’INRIM, ha realizzato la prima dimostrazione sperimentale di un metodo di indagine che usa un random, che ha una struttura semplificata rispetto aitradizionali, come ...

