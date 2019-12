LAMINAM prima tra “LeQuotabili19”di PAMBIANCO E l' azienda sbarca in Giappone

huffingtonpost

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Consegnati lo scorso 27 novembre a Milano presso il Palazzo Mezzanotte, storicamente sede della Borsa milanese, i riconoscimenti alle imprese italiane de Le Quotabili di. Il Primo premio per la categoria CRESCITA è stato assegnato a, superando i Brand del lusso che negli ultimi anni avevano occupato il primo gradino del podio e assicurandosi anche il primo posto nella classifica di CATEGORIA rispetto ad altri competitor nel settore Design e Rivestimenti.Lo studio LeQuotabili condotto annualmente da, società di consulenza strategica e testata di riferimento per il mondo dell’economia e delle aziende, nasce come strumento per l’imprenditoria e la finanza e si focalizza su circa 80 aziende del Made in Italy nei settori della Moda, del Beauty e del Design che hanno superato i 50 milioni di euro di fatturato.L’analisi de ...

