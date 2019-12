Emanuele | atleta paralimpico | “Amputato a una gamba a 8 anni | ma sono sempre ottimista”

fanpage

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Giovane promessa della scherma paralmpica italiana,Lambertini racconta la sua storia e la rinascita dopo l'amputazione delladestra, a 8. "nato due volte, non so se sarei come oggi con due gambe -dice-. Le difficoltà ciper tutti, la differenza sta nel modo in cui si affrontano"

marver72 : RT @BLQairport: L'atleta Azzurro paralimpico Emanuele Lambertini @federscherma si racconta in aeroporto di #Bologna - BLQairport : L'atleta Azzurro paralimpico Emanuele Lambertini @federscherma si racconta in aeroporto di #Bologna - ettelen : RT @AIDP_ER: In @BLQairport per incontrare Emanuele Lambertini atleta paraolimpico. Sono presenti l'assessore comunale di Bologna Marco L… -