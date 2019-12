Agrigento | cuccioli di cane lanciati sull' asfalto e fatti a brandelli

ilgiornale

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Salvatore Di Stefano Delle cinque bestiole alla fine se n'è salvata soltanto una. Tre sono state trovate prive di vita mentre un altro cagnolino è morto in un secondo momento a causa di un'emorragia interna Orrore in Sicilia, dove nella giornata di ieri ignoti hanno gettato violentemente, probabilmente da un'auto lanciata in corsa, cinquedi, non prima però di averli orribilmente torturati. La terribile vicenda, accaduta a Naro, un comune di circa 7mila anime del libero consorzio comunale di, è stata riportata dai quotidiani dell'isola. A rinvenire i corpicini orrendamente ridotti adi tre delle cinque bestiole sono state delle volontarie animaliste di Naro, le quali hanno tentato disperatamente di salvare almeno gli altri due quattrozampe, trasportandoli con la massima urgenza presso una clinica veterinaria. Purtroppo però uno ...

