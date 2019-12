Via libera Ue alla ricollocazione | due navi Ong verso la Sicilia

Cda - Via libera della Commissione finanza alle quote di genere per 6 mandati : Manca l’approvazione in aula, ma la proroga della legge 120 del 2011 per altri 3 mandati ha ricevuto lunedì la prima approvazione. Nel riparto degli amministratori per i board delle società quotate sarà quindi da osservare la quota di un terzo riservato al genere meno rappresentato per 6 mandati, dall’entrata in vigore del 2012.

Avellino - si dimette il Cda : Via libera alla cessione del club irpino [DETTAGLI] : L’Avellino sta vivendo una stagione altalenante. Quattordicesimo posto per il club campano, poco sopra la zona retrocessione del girone C della Serie C. Intanto, arrivano importanti aggiornamenti dal punto di vista societario. Il Cda dell’Us Avellino si è dimesso in mattinata. Sia il presidente del club, Claudio Mauriello, che Gianandrea De Cesare, hanno rassegnato oggi le proprie dimissioni accogliendo la richiesta di Dario ...

Brexit - cosa cambia per i cittadini Ue su passaporti e visti : addio ai last minute e Via libera all’ingresso come in Usa : Regole di ingresso simili a quelle per gli Stati Uniti. Un preavviso di almeno tre giorni per entrare nel Regno Unito e visti di lavoro necessari se si resta sul suolo britannico per più tre mesi. Il premier tory Boris Johnson, a meno di due settimane dalle elezioni, annuncia le nuove regole su passaporti e ingressi che entreranno in vigore il 1 gennaio 2021 – al termine del periodo di transizione nel rispetto dello status quo previsto per ...

Alitalia - Via libera alla ristrutturazione e al prestito ponte : Sbloccati i 400 milioni necessari alla sopravvivenza. Il nuovo limite della procedura di vendita è il 31 maggio

Via libera del Cda di Cir alla vendita del 43 - 78 per cento di Gedi a Exor : Il corrispettivo della cessione è stato fissato in 0,46 per azione e così per un prezzo complessivo di 102,4 milioni

Alitalia - il Cdm dà Via libera al prestito ponte : altri 400 milioni fino al 31 maggio 2020 : altri 400 milioni per Alitalia, prolungamento dello stato di emergenza e 100 milioni per le Regioni colpite dal maltempo, il regolamento per la riorganizzazione del Mibact. Sono i principali provvedimenti adottati in serata dal Consiglio dei Ministri. Nei giorni scorsi, dopo il passo indietro di Atlantia, è venuta meno l’offerta per il rilancio della compagnia di bandiera, cui stava lavorando la cordata guidata da Ferrovie dello Stato con Delta, ...

Alitalia : Via libera da Cdm a decreto ad hoc per prestito ponte(2) : (Adnkronos) – Il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri, riferisce il comunicato finale, “introduce misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da ‘Alitalia ‘ Società Aerea Italiana S.p.a.’ e ‘Alitalia Cityliner S.p.a.’, entrambe in amministrazione straordinaria. Al fine di consentire l’espletamento, entro il 31 maggio 2020, delle procedure per il trasferimento ...

Dl fisco - Via libera in commissione : ridotta la tampon tax - rinviata la lotteria degli scontrini : La commissione Finanze della Camera ha dato il via libera al decreto fiscale, dopo lo scontro interno alla maggioranza sulle fondazioni e sul carcere per gli evasori. Tante le novità, partendo dalla riduzione dell'Iva sulla tampon tax al rinvio della lotteria degli scontrini e delle multe per i seggiolini anti-abbandono.Continua a leggere

Dl Fisco - Via libera alle norme sul carcere dalla commissione Finanze. Italia Viva ha votato no : Via libera della commissione Finanze della Camera alle norme sul carcere per gli evasori senza un totale accordo nella maggioranza. Italia Viva ha infatti votato no. “Iv resta sempre contrario, votiamo no” dice il deputato Mauro Del Barba. Incassano comunque l’ok gli emendamenti dei relatori e del governo al dl Fisco che hanno cercato una sintesi all’interno della maggioranza: resta l’innalzamento complessivo delle pene ma sarà meno ...

