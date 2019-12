The Loudest Voice | la recensione | il quinto potere e lo scandalo Fox News

movieplayer

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) The, ladella miniserie con Russell Crowe e Naomi Watts: la storia di Roger Ailes, presidente di Fox, fra politica e scandali sessuali. Da film come Dentro la notizia di James L. Brooks e Sesso edi Barry Levinson, fino ad arrivare a serie quali Theroom o il recentissimo The Morning Show, l'evoluzione del rapporto fra l'opinione pubblica e l'apparato mediatico della televisione è da decenni un costante oggetto di attenzione sul grande e sul piccolo schermo. E proprio le interconnessioni fra il giornalismo televisivo e la politica sono fra gli aspetti centrali della miniserie di Showtime, dal 4 dicembre su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV, di cui ci accingiamo a parlare nella nostradi The...

