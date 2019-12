Selvaggia Lucarelli fa una confessione choc | “Ho rischiato la morte”

lanostratv

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)parla del suo dramma: “Non sono morta per un soffio!” Oggi è un giorno davvero molto particolare per la famosa opinionista. Difatti lo stesso giorno di ben 25 anni fahadi morire. A rivelarlo per la prima volta in assoluto è stata proprio la stessa giurata di Ballando con le stelle in un lungo sfogo su facebook. Cos’è successo all’epoca? Era il 4 Dicembre del 1993, eha fatto un brutto incidente stradale che avrebbe potuto davvero costarle la vita: “Questi giorni sono sempre malinconici perché evocano quel giorno di tanti anni fa in cui non sono morta per un soffio…” L’incidente, come raccontato dalla stessa donna, è avvenuto sull’autostrada Roma-Civitavecchia. E a guidare quel terribile giorno era il fidanzato dell’epoca Gianluca. Un racconto che ovviamente ...

Erich_IT5 : RT @NinaRicci_us: Ci sarebbero quelli di Fabio Volo, Selvaggia Lucarelli e Michela Murgia per voi. - Tobia45186285 : RT @NinaRicci_us: Ci sarebbero quelli di Fabio Volo, Selvaggia Lucarelli e Michela Murgia per voi. - DavideFalchieri : RT @NinaRicci_us: Ci sarebbero quelli di Fabio Volo, Selvaggia Lucarelli e Michela Murgia per voi. -