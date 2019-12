Roma è la peggiore città europea in cui trasferirsi nel 2020

huffingtonpost

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)è lacittànella qualenel. Il dato emerge dall’Expat City Ranking, la classifica delle 82 più grandi metropoli mondiali, diffusa da InterNations, la più grande comunità di espatriati del mondo. La Capitale occupa il penultimo posto, preceduta da Milano: peggio di loro solo Kuwait City. I fattori presi in considerazione sono cinque: qualità della vita, procedure per ottenere la residenza, vita lavorativa, vitto e alloggio e costo della vita.viene penalizzata principalmente dal contesto lavorativo: un expat su tre è insoddisfatto del suo attuale lavoro, mentre il 67 per cento è insoddisfatto per le opportunità di lavoro (la media a livello globale è del 27 per cento). Meno della metà i soddisfatti della propria situazione economica: solo il 44 per cento. ...

