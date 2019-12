Ocse | solo uno studente su 20 capisce davvero quello che legge

Studenti - rapporto Ocse : solo il 5% dei 15enni ha una comprensione ‘totale’ di ciò che legge. Male anche in Scienze - meglio in Matematica : Vanno Male nella lettura e in Scienze, sono in linea con la media Ocse in Matematica. E oltretutto vivono in un clima scolastico poco appagante visto che in media, nei paesi Ocse, il 21% degli Studenti ha saltato una giornata di scuola mentre in Italia il 57% degli Studenti ha “bigiato”. La fotografia che arriva dalla nuova indagine Ocse-Pisa che valuta le competenze dei 15enni rispetto alla lettura, la Matematica e le Scienze è ...