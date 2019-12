Inchiesta Open | consiglieri togati Csm contro Renzi | “Delegittima i magistrati”

Sondaggi : M5s scende sotto il 16% - partito di Renzi al 3 - 6 dopo l’Inchiesta su Open. Sardine valgono il 7 - 5% : voti dal Pd e dall’astensione : Il Movimento 5 stelle scende sotto il 16%, mentre nell’area di governo non perde il partito democratico che mantiene un 20,7% dei consensi. Sono le stime del Sondaggio realizzato da Ixè per Cartabianca. Le intenzioni di voto confermano per la quarta settimana consecutiva la battuta d’arresto della Lega, che flette di qualche decimale anche in questa rilevazione, ma conserva un 31,2%. Il calo viene compensata dal consolidamento di ...

Inchiesta Fondazione Open - 100mila euro all’anno per 5 anni per dialogare con Renzi : Si tratta di un sostegno che Bianchi e Marco Carrai, fedelissimi dell’ex premier, chiedono a ottobre 2013 a una serie di imprenditori, tra i quali Davide Serra e Beniamino Gavio

Inchiesta fondazione Open - cosa sappiamo finora : Nata nel 2012 e chiusa nell'aprile 2018, in sei anni la fondazione Open ha raccolto circa sei milioni di euro per finanziare le iniziative politiche di Matteo Renzi, tra cui anche la Leopolda. Ma sulle attività di Open a più di un anno dalla sua cessazione si sono accesi i fari della procura di Firenze e della Guardia di finanza. È in corso un'Inchiesta che vede tra gli indagati l'ex presidente della fondazione Alberto Bianchi e Marco Carrai, ...

Fondazione Open - Carlo Sibilia : "L'Inchiesta serve a stabilizzare il governo" - il retroscena di Minzolini : La magistratura fa politica? Domanda, ammettiamolo, un poco retorica. Lo abbiamo visto, sempre, dai tempi di Tangentopoli fino a Silvio Berlusconi. Dunque, in tempi più recenti, le crociate contro Matteo Salvini, non solo sul tema dell'immigrazione. Ultimo atto, l'inchiesta sulla Fondazione Open di

Inchiesta Open - indagine separata per casa di Renzi : C'e' un'Inchiesta della Procura di Firenze, al momento senza indagati ne' ipotesi di reato, sulle operazioni relative all'acquisto della casa di Matteo Renzi, una villa comprata nel 2018 per 1.3 milioni di euro. Per acquistarla l'ex premier avrebbe ricevuto un prestito da 700.000 euro attraverso un bonifico eseguito dalla madre di Riccardo Maestrelli, imprenditore tra i finanziatori della fondazione Open, anche nominato da Renzi nella cda di ...

Fondazione Open - Conte : Inchiesta non dovrebbe influire su sorti governo. Bianchi e Carrai annunciano ricorso a Riesame : L'inchiesta sui finanziamenti relativi alla Fondazione renziana Open tiene ancora banco. Per il premier, Giuseppe Conte, "non credo che un'inchiesta giudiziaria debba influire sulle sorti di un governo, sarebbe una commistione inaccettabile". Intanto, i legali del leader di Iv, Matteo Renzi, fanno sapere che le tre denunce annunciate sui social network da Matteo Renzi, la prima per diffamazione, indirizzata al procuratore di Firenze Giuseppe ...

Matteo Renzi reagisce all'attacco subito sull'Inchiesta Open : 'Sono partite le denunce' : Il fondatore del nuovo partito "Italia Viva" Matteo Renzi si è preso la scena politica delle ultime ore dichiarando di volersi tutelare dalle numerose accuse infamanti sul suo conto e sul conto della sua Fondazione Open, perché a suo dire prive di fondamento. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, anzi, le gocce, sono stati in questi giorni i numerosi articoli che stanno navigando a mare aperto tra i flutti dell'inchiesta che riguarda la ...

Inchiesta Fondazione Open - ora per Matteo Renzi le notizie sono diventate “avvertimenti” : Un’Inchiesta giornalistica dettagliata sul prestito che gli ha consentito di acquistare la villa da 1,3 milioni di euro a Firenze per Matteo Renzi è diventata “un avvertimento”. L’ex premier lo ha spiegato in mattinata con parole non diversamente interpretabili durante la sua ospitata a Circo Massimo, su Radio Capital: “Ho solo criticato l’invasione di campo di due magistrati nella sfera politica e la risposta è la ...

Inchiesta Fondazione Open - per Matteo Renzi le notizie su di lui sono diventati avvertimenti : Un’Inchiesta giornalistica dettagliata sul prestito che gli ha consentito di acquistare la villa da 1,3 milioni di euro a Firenze per Matteo Renzi è diventata “un avvertimento”. L’ex premier lo ha spiegato in mattinata con parole non diversamente interpretabili durante la sua ospitata a Circo Massimo, su Radio Capital: “Ho solo criticato l’invasione di campo di due magistrati nella sfera politica e la risposta è la ...

Inchiesta Open - Renzi : “Non ho attaccato la magistratura - ma difeso la politica” : Matteo Renzi torna sull'Inchiesta che lo sta investendo e che vede nel mirino l'ex Fondazione Open: "Ho parlato in conferenza stampa non per attaccare la magistratura ma per difendere la politica. Ho posto una legittima domanda: i magistrati hanno il potere di trasformare le fondazioni in partiti?". E condanna l'intrusione nella sua vita privata, relativa al prestito ricevuto dall'ex presidente del Consiglio per l'acquisto della sua casa che, ...

Inchiesta Open - Renzi chiede la "parlamentarizzazione" della questione : Come Bettino Craxi. In aula di fronte al paese intero. Tutti devono sapere che quello che si sta consumando è un attacco nei suoi confronti. Matteo Renzi vuole drammatizzare, recitare la parte della vittima del sistema, non solo attaccando i magistrati che seguono l’Inchiesta su Open, la sua ex fondazione. Non solo arrivando a scomodare i principi di Montesquieu, ma facendo un balzo in avanti, che viene messo in atto dal suo ...

Inchiesta Open - Renzi difende la fondazione : «Ora i giudici decidono cosa è un partito» : «Chi decide oggi che cosa è un partito? La politica o la magistratura? Su questo punto si gioca una sfida decisiva per la democrazia italiana. Chiameremo in causa tutti i livelli...

Per Renzi l'Inchiesta Open "mette in discussione la separazione dei poteri" : "Chi non reagisce oggi accetta che si metta in discussione il principio della separazione dei poteri che è una colonna del sistema democratico occidentale". Lo scrive Matteo Renzi nella sua Enews, parlando delle perquisizioni a carico dei finanziatori della fondazione Open. Nell'inchiesta è rimasto coinvolto anche Marco Carrai, imprenditore molto vicino all'ex presidente del Consiglio. Chi accetta questo, aggiunge Renzi, ...

Inchiesta Open - Nobili (Italia Viva) : “Fondazione è campione europea di trasparenza. Nulla da temere” : “La Fondazione Open è campione europea di trasparenza. Di Maio? Lo aspettavano al G20, la prossima volta fa bene ad andarci”. Così il deputato di Italia Viva Luciano Nobili ha risposto ai cronisti che gli chiedevano un commento in merito alle indagini della Guardia di Finanza sulla Fondazione Open. “Non c’è nessun attacco, siamo tranquillissimi e aspettiamo che l’Inchiesta faccia il suo corso. Non abbiamo Nulla da ...