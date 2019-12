Gravissimo lutto a Made in Sud | lo straziante addio sui social | ‘Ci uniamo al tuo grande

Gravissimo lutto per la Juventus : lo straziante addio dell’ex campione bianconero [FOTO] : Grave lutto per l’ex calciatore della Juventus Antonio Cabrini Qualche giorno fa l’ex calciatore della Juventus Antonio Cabrini è stato colpito da un Gravissimo lutto. Purtroppo al campione del mondo nel 1982 è venuto a mancare il padre Vittorio. Quest’ultimo abitava da tempo in provincia di Cremona ed era uno stimato agricoltore. L’uomo viveva insieme […] L'articolo Gravissimo lutto per la Juventus: lo straziante ...

Lutto Gravissimo per Raoul Bova : “Mi piace ricordarti così - risate - abbracci e fiori” : Raoul Bova è stato costretto a dirle addio. L’attore ha perso la mamma e sul suo profilo Instagram è apparsa una foto in cui sono insieme abbracciati. Nessuna notizia ufficiale, ma un tenero ricordo: “Mi piace ricordarti così mammina mia… risate, abbracci e fiori…”. Stessa cosa anche dall’account d Rocío Muñoz Morales si evince la scomparsa della signora Rosa. “Grazie per la tua forza, la tua allegria, energia, carattere… Grazie per essere stata ...

Gravissimo lutto nel calcio - calciatore cade dal sesto piano e muore [NOME e DETTAGLI] : Gravissimo lutto nel mondo del calcio nelle ultime ore, è morto il calciatore argentino Ezequiel Esperon, il centrocampista è precipitato dal sesto piano di un palazzo in cui si trovava con degli amici a causa di una ringhiera che ha ceduto sotto il suo peso. Immediato l’intervento dell’ambulanza, Esperon dava ancora segni di vita ma è morto durante il trasporto in ospedale. Il calciatore era svincolato dopo aver giocato el ...