Gazzetta | Fabian discontinuo De Laurentiis potrebbe cedere all’offerta del Real Madrid

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) IlinsegueRuiz. Dalla Spagna arriva la notizia che il club madrileno è pronto ad offrire 70 milioni sul mercato estivo per accaparrarsi lo spagnolo. Depensarci, scrive la: si ritroverebbe una plusvalenza di 40 milioni. Ma c’è anche il Barcellona. Mentreancora non ha firmato il prolungamento del contratto (che scade a giugno 2023). E’ tutto nelle mani del presidente, ma dipenderà anche da come procederà la stagione. “Il suo è un altro dei misteri che stanno vanificando la stagione di questo Napoli. Il centrocampista spagnolo è confuso, non riesce a ritrovarsi. Quella qualità che dovrebbe garantire al gioco, sta mancando”. Da marzo il rendimento dello spagnolo è diventato. Da quella febbre che lo colpì durante il ritiro in Nazionale. “Da allora, il ragazzo ha faticato a riprendersi, ...

