Ex Ilva | Bellanova | ‘Mittal non può giocare con lo Stato | rispetti impegni’

Ex Ilva - il minsitro Bellanova dimentica a Taranto il quadro regalato dalle madri dei ragazzi morti : Lavinia Greci Il ministro dell'Agricoltura aveva lasciato la tela sul palco del convegno a fine settembre. Oggi si scusa tramite i social e le invita a un incontro, ma la mamma di un ragazzo morto di sarcoma risponde: "Basta, ha già dimostrato l'interesse nei nostri confronti" Un paio di mesi fa, alla fine di settembre, un gruppo di madri di Taranto le avevano donato un quadro raffigurante un teschio, accompagnato da una didascalia ...

Ex Ilva - Bellanova e le stoccate a Pd - Lezzi - Conte - Emiliano : “Non si gioca con la vita di 20mila famiglie per frustrazioni personali” : “Molte letture date dai colleghi Pd del governo sono tese a ridicolizzare posizioni politiche di grande rigore. Io sono in questo governo e sento di avere una grande responsabilità, che non è quella di fare carinerie ai colleghi, quella di provare a dare risposte ai problemi del Paese. Sfido chiunque a dire che le questioni poste da Italia Viva erano ideologiche e non finalizzate a dare un contributo al miglioramento la vita degli uomini e ...

Teresa Bellanova manda a schiantare M5s - Pd e governo sull'Ilva : drammatico errore strategico : La ministra renziana Teresa Bellanova fa schiantare M5s e governo sull'Ilva. In un'intervista al Corriere della Sera, la titolare delle Politiche agricole, capo-delegazione di Italia Viva nell'esecutivo, rivendica la necessità di reintrodurre lo scudo penale per Arcelor Mittal, misura cui si oppone

Ilva - Teresa Bellanova contro M5s e Barbara Lezzi : "Zimbello d'Europa - ecco cosa rischiamo di diventare" : "Lo zimbello d'Europa". Teresa Bellanova è durissima sull'ex Ilva e le responsabilità politiche del governo. La ministra delle Politiche agricole, renziana e pugliese, sul Foglio richiama Pd e M5s al buon senso: "Ventimila posti di lavoro rischiano di saltare, insieme agli operai di Taranto attendon

Ex Ilva : Bellanova - ‘recuperare razionalità - si gioca su filiera e lavoratori’ (2) : (Adnkronos) – Quanto all’emendamento sullo scudo penale, Bellanova spiega di non essersi opposta come Italia Viva perché “probabilmente dovevamo non dare attenzione a quelli che ci accusano di essere strumentali. Io sono stata nel Consiglio dei ministri fino alle 2 di notte – continua la ministra – a motivare come quella scelta avrebbe messo in discussione posti di lavoro e dava pretesti a Mittal di alzare il ...

