Cos’hanno di speciale Stumptown e Cobie Smulders | le più piacevoli sorprese dell’autunno

optimaitalia

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Pochi settori, negli ultimi anni, hanno conosciuto la crescita vertiginosa dell'intrattenimento televisivo. Film per la tv, docuserie, reality, serie limitate, serie tv… network e piattaforme streaming sottopongono ogni settimana le più svariate opzioni a tutti gli appassionati, ed è innegabile che la qualità media sia aumentata per per reggere il confronto con la concorrenza. Siamo abituati ad aspettarci grande qualità dalle serie HBO, FX e dalle più ambiziose produzioni Netflix e Prime Video. Con la stessa certezza abbiamo accettato l'abbassamento di livello dei titoli di altre reti, in particolare dei procedurali, e per questo il convincente debutto diè ancor più gradito. No alle solite storie su avvocati, medici, spie, vigili del fuoco, sì a un uso intelligente delle convenzioni del poliziesco, sulle quali innestare elementi nuovi, freschi, sorprendenti....

femiizzy : ??? — Grazie mille!!!???? Ancora devo capire cos’hanno i miei occhi di speciale lol - BeJustMe : Ma cos'hanno di speciale questi nutella biscuits? Mia mamma a merenda ci dava i tarallucci con la Nutella e un bel… - ermi8xyz : RT @EmilioGiorda15: Cos’hanno di speciale i #volti? Non saprei dirlo con certezza. -