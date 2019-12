Chris Froome | ‘Tornare in bici è fantastico | ma serviranno ancora dei mesi per recuperare’

Blastingnews

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) La lunga e faticosa risalita didall’incidente dello scorso mese di giugno ha superato un’altra tappa. Il quattro volte vincitore del Tour de France infatti si è sottoposto nelle scorse settimane ad un nuovo intervento per rimuovere delle placche con cui erano state fissate le fratture ed ora ha avuto il via libera per tornare finalmente incletta. La ripresa dell’attività è stata un momento di gioia per il campione della Ineos, ma anche un modo per capire più concretamente quanto siadifficile la via del pieno recupero.: ‘Seidifficili’ Sono passati ormai quasi seida quel 12 giugno, il giorno in cuirischiò la vita cadendo ad alta velocità mentre stava effettuando la ricognizione della cronometro del Giro del Delfinato. Il corridore britannico si procurò numerose fratture e da allora ha fatto passi da gigante nel percorso di ...

