‘Bella Ciao’ cantata in Chiesa | don Jumbo Mastronardi | “Indignato | è una mancanza di

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo una lettera a firma di Don, sacerdote della Diocesi di Benevento. “Mi permetto di scrivere questa lettera aperta in merito all’accaduto della canzone “Bella Ciao”inda un sacerdote con i paramenti liturgici, e voglio ricordare a qualche confratello e ai fedeli, che i paramenti sacro o liturgici servono unicamente alla celebrazione della santa messa e non per cantare bella ciao oppure far San Remo in. Parlo anche a nome di tantissimi fedeli che sono stanchi di questi comportamenti di alcuni sacerdoti che utilizzano la sacralità di un luogo, cioè la, come teatrino da avanspettacolo, per non parlare di un altro confratello che si diverte a cantare le canzoni dei Ricchi e Poveri durante la santa messa o di mostrare indavanti al tabernacolo la maglietta della ...

