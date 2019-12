ArcelorMittal chiede 4 700 esuberi I sindacati sul piede di guerra | «Proposta

ArcelorMittal chiede 4.700 esuberi per restare. I sindacati : proposta irricevibile : Per restare a Taranto ArcelorMittal chiede un taglio di 4.700 dipendenti nel nuovo piano industriale 2020-24. Furlan: «esuberi irricevibili, si arriverebbe a un totale di 6.400». La posizione ufficiale del governo attesa per lunedì. Patuanelli: strada in salita

