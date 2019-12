Sicilia | ok commissione Bilancio a ddl Zfm e riprogrammazione fondi Fsc e Patto per Sud

Sicilia : Statuto - insediata nuova Commissione paritetica : Palermo, 3 dic. (Adnkronos) - Si è ufficialmente insediata oggi a Palazzo Orleans, alla presenza del ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e del governatore Nello Musumeci, la nuova Commissione paritetica per le norme di attuazione della Regione. Ai componenti Enrico La Loggia di Palerm

Rifiuti : Sicilia - via libera commissione Via-Vas a piano governo Musumeci : Palermo, 27 nov. (Adnkronos) - "Conforme alla legislazione regionale, nazionale ed europea". Così la commissione Via-Vas, presieduta da Aurelio Angelini, ha dato il via libera al piano regionale dei Rifiuti del governo Musumeci che adesso potrà essere trasmesso all'Ars per essere esaminato dalla com

Sicilia : Zone Franche Montane - ddl approvato in Commissione Attività Produttive all'Ars : È stato approvato il disegno di legge sull'istituzione delle ZFM (Zone Franche Montane) da parte della Commissione Attività Produttive dell'Assemblea Regionale Siciliana. Il prossimo step per la realizzazione di questo obiettivo sarà il parere tecnico della Commissione Bilancio presieduta da Riccardo Savona. Una battaglia lunga molti anni, quella del Comitato promotore per le Zone Franche Montane che, finalmente, comincia a vedere quel tanto ...

Sicilia : Commissione Ecomafie in missione nell'isola : Palermo, 25 nov. (Adnkronos) - missione in Sicilia, da mercoledì 27 a venerdì 29 novembre, per la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. Obiettivo è svolgere sopralluoghi e audizioni sulla depurazione delle acque reflue e sulla gestione dei sedim

Sicilia : Commissione Ecomafie in missione nell'isola (2) : (Adnkronos) - "Contro l'Italia ci sono quattro procedure di infrazione europee per le inadempienze sul fronte della depurazione delle acque, con il maggior numero di centri abitati irregolari situati in Sicilia - afferma Vignaroli - Molti centri scaricano direttamente in mare, in altri casi non ci s

Sicilia : commissione Ars avvia iter per riaprire Terme Sciacca - bando di gara in primavera : Palermo, 14 nov. (Adnkronos) - Un cronoprogramma condiviso per avviare velocemente la procedura per la riapertura delle Terme di Sciacca. E' quanto deciso in VI commissione Ars che ha avviato l'iter per la pubblicazione della manifestazione di interesse, entro gennaio, e della stesura del conseguent

Sicilia : Ars incardina ddl vitalizi e slittano i 'rifiuti' - convocata Commissione su voto segreto : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) - Slitta ancora la discussione all'Ars sul ddl rifiuti e Sala d'Ercole incardina il ddl sui vitalizi. Dopo una breve seduta, il presidente Gianfranco Miccichè ha aggiornato l'Aula a martedì 19 novembre, alle 16, "quando - ha sottolineato - per prima cosa tratteremo i vit