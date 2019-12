Sardine | Prodi da Firenze approva | ' Toni duri cominciano a stancare | inneggiano a civiltà'

SCENARIO/ Se il nuovo Prodi del Pd viene bocciato dalle Sardine : Il progetto Pd di un nuovo Ulivo con Conte al posto di Prodi è fallito. Proprio mentre M5s vuole far da stampella a Pd e governo

Meloni accusa Prodi di manovrare le Sardine - ma l'ex premier smentisce : Giorgia Meloni sostiene che il movimento delle sardine non sia affatto spontaneo ma sia manovrato da Romano Prodi e dal Partito Democratico. Ma a respingere il ruolo di burattinaio è lo stesso ufficio stampa dell'ex Presidente del Consiglio che sottolinea in una nota come Prodi non conosca gli ideatori del movimento delle sardine, che nelle ultime settimane sta organizzando sit-in e flash mob contro Matteo Salvini e la Lega, dopo il primo flash ...

Sardine - Romano Prodi contro Giorgia Meloni : "Forse non le sono bastate". Tutto l'imbarazzo della sinistra : "Non conoscono nessuno degli ideatori". Romano Prodi, un po' imbarazzato, deve smentire le accuse lanciategli da più parti di essere "il manovratore" delle Sardine, il movimento anti-Salvini nato una settimana fa in piazza Maggiore, nella "sua" Bologna. Ultima a sospettare del professore è stata Gio

Sardine - Mattia Santori in imbarazzo. La Merlino : "Che rapporti hai con Romano Prodi?" : "In che rapporti sei con Romano Prodi?". Myrta Merlino affronta così Mattia Santori, la "sardina" che ha organizzato la mobilitazione degli anti-Salvini in piazza Maggiore. Una partecipazione di massa, qualcuno parla di 12mila persone, che ha fatto sospettare un coinvolgimento di qualche politico di