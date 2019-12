Pallone d’Oro | Chiellini a gamba tesa | «Ronaldo derubato dal Real Madrid»

calcionews24

(Di martedì 3 dicembre 2019) Parole durissime del capitano juventino contro ile l’assegnazione del2018 a Modric Accuse pesantissime di Giorgionei confronti dele dell’assegnazione dell’ultimo. «Il furto aè stato lo scorso anno, ilha deciso di non farglielo vincere, è stato palese. Modric non era nemmeno nel suo migliore anno. Quest’anno era più difficile con, Messi e Van Dijk, un po’ come scegliere tra Federer, Nadal e Djokovic – ha spiegato il capitano della Juventus a Sky Sport da Milano, per i premi AIC -. Cristiano ce lo teniamo ben stretto. Ild’Oro l’anno scorso, secondo la logica, lo avrebbe dovuto vincere Griezmann o Mbappé.era contento di esserci stasera al Galà AIC, perché altrimenti non sarebbe venuto. Non vivrà il periodo migliore della sua carriera ma per noi è molto ...

