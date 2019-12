Palermo | celebrata la Giornata Internazionale per i Diritti delle persone con disabilità

Blastingnews

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) "Ci sono anch'io!": questo lo slogan che ha contraddistinto il flash mob che, a, il 3 dicembre, in occasione della "per icon" ha riunito al Teatro Massimo tantissimeaffette dae non solo che hanno ballato e cantato insieme sulle note di "Credo" di Giorgia Credo nelle lacrime che sciolgono le maschere Maschere che si sciolgono, differenze che si annullano nello spazio di una piazza dove due gambe non sono diverse da due ruote, dove i volti hanno un solo tratto distintivo, il sorriso, e dove l'amore per la vita è più forte di quello della malattia. Questo e molto altro è stato il fulcro del flash mob che, a, sullo sfondo del più rappresentativo e amato monumento della città, centinaia diconhanno ballato e cantato sulle note della bellissima canzone di Giorgia "Credo" che, nel ...