Nuovo trapianto per Elisa | la bimba di 5 anni affetta da leucemia

La lunga battaglia di Elisa contro la leucemia : “ Nuovo trapianto di midollo osseo” : Da oltre 2 anni la bimba è ricoverata nel reparto oncologico pediatrico del Bambin Gesù di Roma a causa di un grave e raro tumore: la leucemia mielomonocitica infantile. La sua storia ha travalicato anche i confini nazionali, smuovendo persone comuni, associazioni e artisti in ogni parte del mondo. In questi giorni Elisa è stata sottoposta ad un nuovo trapianto .Continua a leggere

A 11 anni muore in attesa del trapianto di cuore : “Ha aspettato 9 mesi per averne uno Nuovo” : È morta a soli 11 anni Aimee Brady, la bimba irlandese che con la sua storia aveva commosso tutto il mondo. Da gennaio era ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell'ospedale di Belfast in attesa di un trapianto, che però non è mai arrivato. Nata con una malattia cardiaca congenita, aveva prestato il suo volto anche ad una campagna pubblicitaria per sensibilizzare sulla donazione degli organi.Continua a leggere